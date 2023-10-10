فيديو .. المقاتلات الحربية العراقية F16 تشن ضربات جوية على مواقع لداعش في كركوك

شفق نيوز/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة يوم الثلاثاء تنفيذ غارة جوية على على مواقع لعناصر تنظيم داعش في وادي الشاي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F16 ضربات موجعة استهدفت خلالها أوكارا يتمركز فيها عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأشار إلى إعلان تفاصيل الضربة حال ورودها.