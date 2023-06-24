المقاتلات الحربية العراقية تقضي على مفرزة لتنظيم داعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، أن مقاتلات القوة الجوية العراقية قتلت مفرزة إرهابية لتنظيم داعش في كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات F16 العراقية تمكنت من قتل مفرزة من عناصر داعش الارهابي، بناء على معلومات من خلية (الصقور) في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وذلك من خلال رصد تحركاتهما في قرية الرفيعي بناحية الرشاد في محافظة كركوك".

وبينت انه "بعد الضربة وبتنسيق عالٍ بين القوة الجوية والقوات البرية تحركت قوة لتفتيش المكان المستهدف وعثرت على جثث الارهابيين، احدهم يرتدي حزاماً ناسفاً تمت معالجته من قبل الجهد الهندسي المرافق للقوة مع اسلحة ومعدات اخرى".

وأكدت الخلية ان "العمل الأمني المستمر ضد عصابات داعش الإرهابية المنهزمة ورصد تحركاتهم كانت له نتائج عالية المستوى في حسم العديد من العمليات".