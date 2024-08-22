المقاتلات الحربية العراقية تبيد مفرزة لداعش بضربة جوية

شفق نيوز/ أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الخميس، بأن المقاتلات الحربية العراقية استهدفت بضرية جوية مفرزة لتنظيم داعش في محافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن طائرات الـ F16 نفذت ضربة جوية "ناجحة" بالساعة الـ 7:00 من صباح اليوم الخميس، استهدفت خلالها وكرا للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى.

ووفقا للبيان، فإن الضربة أدت إلى قتل المفرزة الارهابيه و تدمير مافي الوكر ومنها خزان وقود و اعتدة ومواد لوجستية.

وتشير المعلومات إلى أن هذه المضافة كانت نقطة تواجد وتحرك تستخدم لتقديم الدعم اللوجستي إلى عناصر تنظيم داعش، وفقا للبيان.