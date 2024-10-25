المقاتلات التركية تُكثّف غاراتها على مواقع لـ"PKK" و"اليبشه" في سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، صباح اليوم الجمعة، أن المقاتلات الحربية التركية كثفت من غاراتها الجوية على مواقع لحزب العمال الكوردستاني، وقوات محلية موالية للحزب في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف المكثف استهدف مواقع الأنفاق والمقرات والنقاط العسكرية لحزب العمال ووحدات حماية سنجار (اليبشه) في داخل منطقة جبل سنجار ومنطقة باره ومنطقة جبل ميرا.

وأضاف أن الضربات الجوية مستمرة لغاية صباح اليوم الجمعة من دون تفاصيل عن الخسائر الناجمة عنها.

ومنذ أول أمس الأربعاء شنت القوات التركية سلسلة من الغارات الجوية على مواقع حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في انقرة شمال العراق وسوريا، وذلك ردا على الهجوم المسلح الذي طال مجمع الصناعات الجوية والفضائية في منطقة كهرمان كازان في العاصمة التركية أنقرة.