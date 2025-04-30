المعلومات من بابل والتنفيذ في نينوى.. "صفعة" جديدة لتجار المخدرات

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، ضبط شبكة مخدرات مكونة من سبعة متهمين بحوزتهم 150 ألف حبة كبتاغون و2 كغم من مادة الكريستال في محافظة نينوى.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت وبناءً على معلومات أمن محافظة بابل، من إلقاء القبض على شبكة إجرامية مكونة من سبعة متهمين متورطين في تجارة وترويج المواد المخدرة.

وأوضح البيان، أن العملية الأمنية، التي نُفذت بعد جهد استخباري دقيق واستحصال الموافقات القضائية اللازمة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة تقدر بنحو 150 ألف حبة من نوع كبتاغون.

وبين، أن هذه العملية جاءت نتيجة متابعة مستمرة للشبكة الإجرامية، ليتم الإطاحة بالمتهمين أثناء عملية استلام وتسليم المواد المخدرة وبالجرم المشهود.

وفي عملية منفصلة تم تنفيذها في محافظة نينوى أيضاً، ذكر الجهاز، أن مفارزه تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وضبط بحوزتهم كيلوغرامين من مادة الكريستال المخدرة.

هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.