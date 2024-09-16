المطاردة مستمرة.. مقتل عنصر أمني أثناء ملاحقة مطلوب بميسان

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة ميسان، اليوم الاثنين، بمقتل عنصر امني اثناء مطاردة أحد المطلوبين وسط مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "اشتباكات مسلحة حصلت بمنطقة حي المعلمين الجديد وسط مدينة ميسان بين قوات الشرطة الاتحادية وأحد المطلوبين للقضاء، حيث أدت الاشتباكات إلى مقتل عنصر امني في الشرطة الاتحادية".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية لا تزال تلاحق المطلوب للقضاء، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن هوية المطلوب".