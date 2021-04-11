المسؤول الإعلامي لكتائب الإمام علي في البصرة يكشف ملابسات مهاجمة منزله

شفق نيوز/ كشف المسؤول الإعلامي لكتائب الإمام علي في البصرة، لؤي الحيدري، يوم الأحد، تفاصيل وملابسات مهاجمة منزله من قبل مجموعة مسلحة.

وقال الحيدري لوكالة شفق نيوز، إن "فريقا من كتائب الإمام علي، وبالتعاون والاتفاق مع رئاسة جامعة البصرة قام بتعفير القاعات الإمتحانية في الجامعة وحراسة الأبواب الخارجية للجامعة، وقمنا كإعلاميين في الكتائب بتصوير هذا النشاط".

واضاف "لكن يبدو ان هذا الأمر آثار امتعاض مسؤول قسم المتابعة في الجامعة المدعو فيصل غازي وحدثت مشادة كلامية معه".

وتابع الحيدري "عند حلول المساء من يوم أمس وفي ساعة متأخرة داهم مسلحون منزلي وقاموا بإطلاق 30 رصاصة من سلاح كلاشينكوف، و9 رصاصات من سلاح نوع مسدس".

وبين انه قام بتحريك شكوى جزائية في مركز شرطة الهادي ضد الجناة الفاعلين.