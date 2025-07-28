على وقع المسيرات.. وفد أمني اتحادي رفيع يصل أربيل (صور)

شفق نيوز– أربيل

وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، صباح اليوم الإثنين، إلى محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، على رأس وفد أمني رفيع، في زيارة تتعلق بالهجمات التي تعرض لها الإقليم مؤخراً بواسطة طائرات مسيّرة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الأعرجي جرى استقباله في مطار أربيل الدولي من قبل وزير داخلية الإقليم ريبير أحمد.

وأضاف أن الأعرجي يترأس وفدًا لتقصي الحقائق بشأن هجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت مناطق متفرقة من إقليم كوردستان خلال الفترة الماضية.

ويضم الوفد كلاً من معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، ووكيل جهاز المخابرات، والوكيل الأمني لجهاز الأمن الوطني، ومدير مديرية استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان قد أعلن، في وقت سابق من صباح اليوم، سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في ناحية رزگاري التابعة لقضاء خبات بمحافظة أربيل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع عند الساعة 05:50 فجراً، مؤكدًا أن الطائرة سقطت دون أن تسفر عن أضرار بشرية.

كما أفاد مصدر محلي بسقوط طائرتين مسيرتين ضمن حدود قضاء خبات، إحداهما في قرية كورگوسك، والثانية على مبنى مقهى شعبي في ناحية رزگاري.