المستشار الأمني لرئيس الوزراء يوضح لشفق نيوز خطة ضبط الحدود مع إيران وتركيا

شفق نيوز/ أوضح حسين علاوي، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الإصلاح الأمني، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، الخطة الجديدة وآلية نشر القوات على الحدود العراقية مع إيران وتركيا في إقليم كوردستان.

وقال علاوي لوكالة شفق نيوز، ان "هناك تعاوناً وتنسيقاً بين العمليات المشتركة وحكومة إقليم كوردستان حول انتشار القوات الامنية وحرس الحدود في المناطق الحدودية، وعملية بناء القدرات للقوات المخصصة لعملية الانتشار، وتحديد المخافر الحدودية، والتمويل وبناء البنى التحتية الخاصة بها".

واكد ان "وزارة الداخلية الاتحادية تعمل حاليا عبر قوات الحرس الحدود لتحديد المسارات الأساسية لوضع النقاط والمخافر الحدودية وإعادة المخافر القديمة للعمل التي كانت على الخط الصفري بين العراق وإيران من جهة والعراق وتركيا من جهة أخرى".

وبين علاوي ان "هذا العمل هو لحل مشكلة عمرها 40 عاماً في العراق، تتمثل بمسك الحدود الدولية للعراق مع الجانب الإيراني والتركي، وكذلك كل الحدود الدولية مع دول الجوار".

واضاف "القوات حرس الحدود ستنشر في المنطقة الشمالية بالتعاون مع قوات البيشمركة، ويأتي هذا ضمن تفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان من أجل فرض السيطرة على الحدود الشمالية".

ويوم الاحد الماضي الرابع من شهر كانون الاول/ ديسمبر الجاري، قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أن الأخير وجّه بمسك الخط الصفري مع تركيا وإيران من قبل حرس الحدود وذلك لإنهاء الخروقات والهجمات والصراعات المتبادلة بين القوات المسلحة للبلدين مع الأحزاب الكوردية المناهضة لانقرة وطهران، والتي تدور رحاها على أرض إقليم كوردستان.

واوضح خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن السوداني أمر بتعزيز إمكانيات تلك القيادة بالأسلحة والمعدات والأشخاص بما يضمن أن تمسك الحدود بشكل جيد.