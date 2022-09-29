‏المزيد من الكتل الكونكريتية في شوارع بغداد تمهيداً لإغلاقها

شفق نيوز/ باشرت قوات الأمن العراقية، مساء اليوم الخميس، برصف العديد من الكتل الكونكريتية في مقتربات ساحة النسور، تمهيداً لإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوات الأمن باشرت برصف الكتل الكونكريتية عند مدخل الحارثية، ومدخل نفق الزيتون باتجاه النسور".

وأوضح المصدر، أن "إضافة المزيد من الكتل الكونكريتية في شوارع العاصمة، يأتي ضمن خطة وضعت مسبقاً، تمهيداً لإغلاق هذه الطرق وفقاً للتوجيهات الأمنية".

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن، مع دعوات ناشطين ومنظمات حقوقية، إلى الخروج بتظاهرات حاشدة يوم السبت المقبل، الذي يصادف الذكرى الثالثة على انطلاق الاحتجاجات الشعبية عام 2019، والتي عرفت باسم "تظاهرات تشرين".

وأمس الأربعاء، انطلقت تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على عقد مجلس النواب جلسة شهدت تجديد الثقة برئيس المجلس محمد الحلبوسي، واختيار محسن المندلاوي نائباً أول للرئيس، وحدث احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية أدى إلى إصابة 122 منتسباً أمنياًُ بينهم أربعة ضباط، وكما أصيب 11 متظاهراً.