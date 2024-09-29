المرصد السوري: قصف الحدود العراقية اودى بحياة 12 عنصراً من الفصائل

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 12 عنصرا مواليا لإيران وإصابة آخرين، ليل السبت، في 5 غارات جوية نفذتها "طائرات مجهولة" على مواقعهم شرقي سوريا.

وقال المرصد إن الغارات الخمس استهدفت مواقع في مدينة دير الزور وشرقها، وكذلك منطقة البوكمال القريبة من الحدود مع العراق.

وذكر أن الغارات استهدفت خصوصا مواقع عسكرية قرب مطار دير الزور.

ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات.

وكان مسؤول أمني عراقي، افاد في وقت سابق من فجر الأحد، بأن قصفاً جوياً استهدف تواجداً لكتائب سيد الشهداء على الحدود بين العراق وسوريا.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن المعلومات الأولية المتوفرة وقوع إصابات نتيجة القصف الذي يرجع أنه عبر طيران مسير اسرائيلي.