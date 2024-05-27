المرحلة الخامسة من عمليات "وعد الحق" تنطلق في صلاح الدين وسامراء

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "الوعد الحق" لمطاردة فلول "عصابات داعش الإرهابية" وتدمير أوكارها في قاطع عمليات صلاح الدين والحدود الفاصلة مع منطقة قيادة عمليات سامراء في منطقتي العيث ومطيبيجة.

جاء ذلك في بيان صدر عن القيادة، أوردته خلية الاعلام الامني، لوكالة شفق نيوز، واضافت أن العمليات بدأت مع ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم، حيث انطلقت جحافل القطعات الأمنية بإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة. وقد شاركت في هذه العملية تشكيلات متنوعة من القوات المسلحة العراقية، بما في ذلك جهاز مكافحة الإرهاب، قيادة القوات الخاصة، قيادة فرقة الرد السريع، قيادة عمليات صلاح الدين، وقيادة منطقة سامراء، وذلك بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش.

وقال البيان: "ستكون قواتنا الأمنية شوكة في عين الإرهاب وستسحق فلوله التي سئمت الأرض من دنسها في عراق النصر والحرية". كما أشار إلى أن التفاصيل الدقيقة للعملية سيتم موافاتها لاحقًا.