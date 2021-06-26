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المدفعية التركية تقصف منطقة تبعد عن حرس الحدود العراقي كيلو متراً واحداً

Category: أمـن

Date: 2021-06-26T17:40:56+0000
المدفعية التركية تقصف منطقة تبعد عن حرس الحدود العراقي كيلو متراً واحداً

شفق نيوز/ قصفت المدفعية التركية، يوم السبت، قمة جبل سرى ديرى بناحية باتيفا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك.

ووفقا لما أبلغ به مصدر أمني وكالة شفق نيوز، فأن "منطقة القصف تبعد خمسة كيلومترات فقط من الشارع الرئيسي بين باتيفا ومركز مدينة زاخو وعلى بعد كيلومتر واحد من نقطة ثابتة لحرس الحدود العراقي".

وتتواصل عمليات القصف التركي المدفعي والجوي على قرى بناحية باتيفا كقرى ملا عرب وافكنيى وخيزافا مستهدفة عناصر لحزب العمال الكردستاني في تلك المناطق.

وتسفر تلك العمليات عن اندلاع حرائق في مراعي القرى ومزارع الفلاحين.

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