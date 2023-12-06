المدفعية التركية تستهدف مواقع تابعة لـPKK شمالي دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأربعاء، باستهداف مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني الـPKK، من قبل المدفعية التركية، شمالي محافظة دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المدفعية التركية قامت ظهر اليوم، بقصف مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني، وذلك في سفح جبل متين بقضاء العمادية، الواقع شمال محافظة دهوك".

وأضاف المصدر أن "المنطقة المحيطة بقرى (كوهرز وبلافه) تعرضت لقصف شديد، مما أثار استياء وقلق سكان تلك القرى"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد أي اصابات بين الأهالي لكن خسائر حزب العمال لا أحد يستطيع معرفتها حتى اللحظة".

وكان مصدر أمني، قد أفاد يوم أمس الثلاثاء، لوكالة شفق نيوز بسقوط شخص ضحية فيما أُصيب آخر بجروح جراء قصف مدفعي شنه الجيش التركي شمال محافظة دهوك تحت ذريعة استهداف مقار لحزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة.