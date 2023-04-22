"المخطط لها ضابط رفيع".. إحباط محاولة تهريب سجناء في بابل

شفق نيوز/ تمكنت السلطات الامنية العراقية، يوم السبت، من إحباط محاولة تهريب سجناء في محافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفوج الخاص تمكن من إحباط محاولة هروب سجناء من مركز شرطة القاسم بمحافظة بابل"، مبينا أن "السجناء موقوفين بتهم جنائية عامة".

وبين المصدر، أن "ضابطا برتبة عقيد كان المخطط الرئيسي لعملية هروب السجناء"، مبينا أنه "تم اعتقاله هو الآخر".

وتعد هذه الحادثة هي الثالثة خلال أيام، حيث أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء الماضي 19 نيسان 2023، بهروب موقوف من داخل مركز شرطة الشعب في العاصمة بغداد، بالتعاون مع مأمور الموقف الذي سهل عملية هروبه من الباب الخلفي للمركز، وذلك بعد ساعات قليلة من "هروب" مدير ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش من مكان احتجازه داخل أحد مراكز الشرطة في المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية.