المخدرات والسلاح والنزاعات.. الماجدي يحدد أولويات الملف الأمني في البصرة

شفق نيوز/ أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، يوم الاثنين، العمل على الحد من النزاعات العشائرية في المحافظة، فيما أشار إلى أن أولوية الملف الأمني بالمحافظة هو منع تدفق المخدرات إلى العراق وحصر السلاح.

وذكر الماجدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة، تعمل على الحد من النزاعات العشائرية وعدم جعلها الشغل الشاغل للقوات الأمنية".

وأضاف أن "من أهم أولويات إدارة الملف الأمني بالبصرة هو منع تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية وحصر السلاح بيد الدولة".

وأوضح الماجدي، أن لقائه مع محافظ البصرة كان "ناجحا وتم مناقشة أهم القضايا الأمنية"، مثمنا في الوقت نفسه "دور المحافظ الكبير في اسناد القوات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية".

وتابع "نحرص على تواجد قواتنا الأمنية في المناطق التي تشكل إرباكا في الوضع الأمني وخطرا على أرواح المواطنين".

وختم قائد عمليات البصرة حديثه بالقول "نعمل وبشكل جدي على تطوير العمل الاستخباري ضمن قاطع المسؤولية واستحداث قاعدة البيانات لجميع الوكالات الأمنية لغرض تداول وتقاطع المعلومات الاستخبارية".

وكان قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، قد أصدر أمس الأحد، أمرا بمنع دخول وخروج أي قوة أمنية من المحافظة وإليها، بما فيها الحشد الشعبي، إلا بموافقته حصرا".

وتسلم الماجدي، مهام قيادة عمليات البصرة رسمياً يوم الخميس (14 آيار 2021)، بدلا عن اللواء الركن أكرم صدام.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أقال صدام من منصبه، على خلفية شن فصائل مسلحة هجوماً على قوة أمنية قادمة من بغداد خلال عملية اعتقال قادة في فصائل مسلحة مطلوبين للقضاء.