المخدرات في المحمودية.. جريمة قتل ونقل ضابط للعناية المركزة (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مكافحة إجرام بغداد، يوم الاثنين، عن القبض على جناة متورطين في حادثة شجار مسلح وقعت في منطقة المحمودية جنوبي العاصمة، بين مجموعة من متعاطي المخدرات، وأسفرت عن مقتل مواطن وإصابة ضابط بجروح خطيرة.

وذكرت المكافحة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الشجار الذي اندلع بين المتعاطين تطور إلى استخدام الأسلحة النارية، مما أدى إلى وفاة أحد المواطنين في موقع الحادث، كما أُصيب ضابط بجروح بليغة أثناء الحادثة.

وأضاف البيان أن فرق المكافحة تمكنت بجهود استثنائية من إلقاء القبض على المتورطين، وضبط سلاح الجريمة المستخدم في الحادثة. وأكدت أن العمليات الأمنية مستمرة لمكافحة مثل هذه الجرائم وضمان سلامة المواطنين.

وأشادت المكافحة بالتعاون الأمني الذي أسهم في القبض على الجناة في وقت قياسي، مشيرة إلى التزامها المستمر في التصدي للجرائم المرتبطة بالمخدرات.