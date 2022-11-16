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المخدرات في العراق.. اعتقال عشرة تجار بحوزة أحدهم 40 ألف حبة  

Category: أمـن

Date: 2022-11-16T08:38:43+0000
المخدرات في العراق.. اعتقال عشرة تجار بحوزة أحدهم 40 ألف حبة  

شفق نيوز/ أعلن الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على عشرة متاجرين بالمخدرات بحوزة أحدهم 40 ألف حبة، وذلك خلال عمليات أمنية في ست محافظات.  

 وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز جهاز الأمن الوطني واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على 10 متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية في محافظات (صلاح الدين وواسط وبابل والبصرة وكركوك وغرب نينوى).

وبينت أن أحدهم بحوزته 40  ألف حبة مخدرة يروم توزيعها في غرب نينوى، مشيرة الى ضبط  13  كغم من المخدرات خلال هذه العمليات.

وأكد البيان، أنه جرى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.

 

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