المخدرات في العراق.. اعتقال تاجر ومسافر خبئها بـ"نعله" وضبط كميات بمزرعة ومحطة وقود

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات العراقية، يوم السبت، القبض على تاجر مخدرات وضبط 39,000 ألف حبة من الحبوب المخدرة في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة من مكافحة مخدرات البصرة تمكنت عبر كمين محكم من إلقاء القبض على تاجر مخدرات، مشيرة إلى ضبط 39,000 ألف حبة من حبوب المخدرات مدفونة في مزرعة متهم هارب بتجارة المخدرات في المحافظة.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإيداعه التوقيف بموجب قرار قضائي.

إلى ذلك، تمكنت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ الشلامجة الحدودي من إلقاء القبض على مسافر عراقي وضبط بحوزته مادة (الكريستال) المخدرة مخبأة داخل نعله.

وبحسب بيان صدر عن الهيئة، ورد الى وكالة شفق نيوز، فإن عملية الضبط تمت من قبل مفرزة شرطة الجمارك وقوة الحماية في المنفذ داخل صالة المسافرين الوافدين، مشيرة الى فشل محاولة تهريبها وإدخالها البلد.

وأشار البيان، إلى تشكيل لجنة مشتركة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمضبوطات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه .

وفي كركوك، أغلق الأمن الوطني العراقي محطتي وقود لمخالفتهما الضوابط والتعليمات، وأشار إلى أن إحداهما تحتوي على أسلحة ومواد مخدرة.

وقال جهاز الأمن الوطني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بعد توافر معلومات استخبارية مؤكدة عن وجود محطتين لتعبئة الوقود تعمل خارج الضوابط والتعليمات دون موافقات رسمية، مشيرا الى استحصال الموافقات القضائية ومداهمة المحطتين المذكورتين.

وأضاف البيان، أن الأولى تبين أنها غير مجازة رسمياً وتحتوي بداخلها على كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة تم ضبطها بالإضافة إلى مواد مخدرة وأختام مزورة ومبالغ مالية و(13) خزاناً معداً للتهريب، فيما احتوت المحطة الثانية على ساحة مخصصة للتهريب فيها (7) خزانات بسعة إجمالية تصل إلى (225) ألف لتر من الوقود.

وبحسب البيان، فقد أغلقت مفارز الأمن الوطني المحطتين وفقاً لمحضر ضبط أصولي والقبض على أحد العاملين فيهما وإحالته إلى الجهات القضائية وفقاً للقانون.