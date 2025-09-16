المخدرات في البصرة.. اعتقال إيراني وآخر يجاهر بالتعاطي على إنستغرام

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، مساء اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهمين اثنين بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة، أحدهما يبث تعاطيه علناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مديرية مكافحة المخدرات في البصرة ضبطت متهماً أجنبياً (ايراني الجنسية) بمنطقة القبلة بمركز المحافظة بحوزته 3 كيلو غرام ونصف من المواد المخدرة المختلفة".

وفي السياق نفسه، ذكر المصدر، أن "مكافحة المخدرات في البصرة ألقت القبض على شخص جاهر بتعاطي المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)".

وأشار إلى أن "عملية القبض تمت في قاطع أبو الخصيب منطقة مناوي لجم بعد إصدار مذكرة قبض بحقه، واعترف المتهم صراحة بنشره مقطع تعاطي المخدرات".