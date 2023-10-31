المخابرات تنفذ عملية خارج العراق تسفر عن اعتقال "قائدين" بداعش والأمن يفكك شبكتين للمخدرات

شفق نيوز/ افاد جهاز المخابرات العراقي، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على عنصرين بارزين في تنظيم داعش في عملية أمنية خارج حدود البلاد، فيما تمكن جهاز الأمن الوطني من تفكيك شبكتين خطيرتين لتجارة المخدرات في محافظتي ذي قار والمثنى.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه نفذ عملية نوعية خارج الحدود العراقية أطاح من خلالها بكل من الإرهابي عمر عواد ابراهيم صالح المكنى (أبو مريم)، والإرهابي ياسر حسن ابرهيم هتيمي المكنى (أبو عمار) اللذين يعدان من الأهداف المهمة للجهاز.

ووفقا للبيان فإن، "الارهابي (ابو مريم) انتمى الى تنظيم داعش الارهابي في العام 2014 ، وتم تعيينه قائداً لمفرزة الهاونات وشارك في القتال ضد القوات الأمنية خلال معارك التحرير، ثم هرب الى خارج العراق وتنقّل بين عدد من الدول حتى تم القاء القبض عليه في إحدى الدول الصديقة".

وأضاف البيان أن "الارهابي ابو عمار انتمى الى صفوف داعش في العام 2014 ، وتم تعيينه قائداً لكتيبة الفتح التي كانت تنشط فيما يسمى ولاية الجنوب وشارك في استهداف القوات الامنية، وقاتل ضدها في معارك التحرير، وشارك في استهداف قضاء المسيب في محافظة بابل بعجلة مفخخة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، وبعد هزيمة داعش في العام 2017 هرب الى خارج العراق لحين إلقاء القبض عليه في إحدى الدول الصديقة".

وأشار البيان أن العملية تمت بناءً على متابعة استخبارية دقيقة وتعقب في عدد من الدول التي تنقّل فيها الارهابيان حيث تم القبض عليهما ونقلهما الى العراق وتسليمهما اصولياً الى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل.

من جهته اعلن جهاز الامن الوطني في بيان، أنه "بناءً على معلومات استخبارية مؤكدة عن وجود عصابة تتاجر بالمخدرات في محافظة ذي قار، تم تشكيل فريق عمل من قسم المخدرات التابع للأمن الوطني في المحافظة للتحري والمتابعة لأفراد العصابة المذكورة.

وأفاد البيان بأنه بعد جمع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية تم الشروع بعملية مداهمة لمحل اقامتهم حيث جرى إلقاء القبض على ثلاثة منهم بينما لاذ الأخرون بالفرار ما أدى إلى ملاحقتهم والإطاحة بهم بعد مواجهة مسلحة استمرت لأربع ساعات أسفرت عن إصابة أحد ضباط الجهاز.

وفي محافظة المثنى قال الجهاز "نفذت مفارزنا عملية نوعية أدت إلى تفكيك شبكة لتجارة وترويج المخدرات مكونة من أربعة متهمين بعد الإطاحة بثلاثة منهم وملاحقة الأخير الذي حاول الفرار والتصدي للقوة المنفذة ما أدى إلى إصابته وإعتقاله على الفور".

وفي ذات المحافظة ألقت مفارزنا القبض على متهم آخر وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بحسب البيان.

وتابع جهاز الامن في بيانه ان "عمليات الاعتقال جرت وفقاً لمذكرات قبض قضائية، وأسفرت عن ضبط (1894) قرصا مخدرا نوع كبتاكون، تمت مصادرتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإحالة جميع المتهمين إلى التحقيق لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون".