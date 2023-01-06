المخابرات العراقية تقبض على متهم يتاجر بالقطع الأثرية

شفق نيوز/ ألقى جهاز المخابرات الوطني العراقي، يوم الجمعة، القبض على متهم يتاجر بالقطع الأثرية في محافظة بابل.

وذكر بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على معلومات دقيقة لجهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، تم نصب كمين لمتهم يقوم بتجارة القطع الأثرية في محافظة بابل بعد استدراجه من قبل المفارز المنفذة للواجب، واستحصال الموافقات القانونية، تم القبض على المتهم بالجرم المشهود بحوزته (6) قطع اثرية على شكل تماثيل مرسوم عليها نقوش مسمارية".

واشار البيان الى، "ضبط سلاح ناري مسدس، اذ تم اصطحاب المتهم مع المضبوطات حسب قرار القاضي المختص الى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".