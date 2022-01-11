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المخابرات العراقية تفكك شبكة من كبار تجار المخدرات في بغداد.. صور

Category: أمـن

Date: 2022-01-11T09:13:32+0000
المخابرات العراقية تفكك شبكة من كبار تجار المخدرات في بغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة تضم كبار تجار ومروجي المخدرات في العاصمة بغداد.

وقال اللواء يحيى رسول عبدالله، في بيان ورد غلى وكالة شفق نيوز،  إن جهاز المخابرات الوطني وبعد توفّر المعلومات الاستخبارية الدقيقة ووضع خطة محكمة، نفّذ  بالتعاون مع  محكمة تحقيق الكرخ  الاولى عملية نوعية استطاعوا من خلالها تفكيك شبكة اجرامية تضم كبار تجار ومروجي المخدرات في بغداد وبحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال".

أشار رسول إلى أن "هذه العملية تؤكد اقتدار الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية في تعقّب العصابات الاجرامية والتخريبية"، حاثاً المواطنين على "ادامة التعاون مع الاجهزة الامنية لمواجهة مثل هذه الجرائم التي تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار وتخريب البنية الاجتماعية في العراق".

كما عرض البيان صورا لاعضاء الشبكة وهم بقبضة رجال الامن مع ما ضبط بحوزتهم من مواد مخدرة واسلحة واموال .

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