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المخابرات العراقية تعلن تحرير فتاة ايزيدية و"سحبها بهدوء" من الحسكة السورية

Category: أمـن

Date: 2022-10-11T16:05:33+0000
المخابرات العراقية تعلن تحرير فتاة ايزيدية و"سحبها بهدوء" من الحسكة السورية

شفق نيوز/ تمكن جهاز المخابرات العراقي، يوم الثلاثاء، من تحرير فتاة ايزيدية مختطفة منذ العام 2014 و"سحبها بهدوء" من مدينة الحسكة السورية الى داخل الاراضي العراقية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر جهاز المخابرات الوطني نفذوا عملية نوعية من خلال فريق عمل مختص، وبمساندة قيادة العمليات المشتركة، تمكنوا خلالها من تحديد مكان تواجد إحدى الفتيات الأيزيديات المختطفات في العام 2014 بأطراف مدينة الحسكة السورية".

وأضافت، أن "عناصر الجهاز شرعوا بوضع خطة خاصة لسحب الفتاة بشكل هادئ من الأسرة التي تتواجد لديهم، وعملوا على نقلها على مراحل قرب الحدود العراقية، حيث تم نقلها إلى داخل البلاد، وتسليمها إلى ذويها في قضاء سنجار".

ولفت البيان الى ان "جهاز المخابرات الوطني تمكن خلال العام الحالي 2022 من استعادة 5 أشخاص مختطفين كانوا في الأراضي السورية، وتأمين تسليمهم إلى ذويهم".

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