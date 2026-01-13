المخابرات العراقية تعلن الإطاحة بقيادات في شبكة "الفوكستروت" الدولية

شفق نيوز - بغداد

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على قيادات في شبكة إجرامية دولية مرتبطة بالمافيا.

وقال الجهاز في بيان له ورد وكالة شفق نيوز، إنه تمكّن من "إلقاء القبض على قيادات اجرامية صادرة بحقهم مذكرات قبض محلية ودولية، وينتمون لشبكة (الفوكستروت) إحدى المافيات الدولية الخطيرة والمتورطة بالكثير من الجرائم المعقدة في عدد من دول العالم".

وأوضح أن العملية تمت "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وعمليات تعقّب داخلية وخارجية تمكن جهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي والسلطات الأمنية في محافظة السليمانية باقليم كوردستان".

وأشار إلى أن العملية "تمت بشكل متزامن في عدد من المحافظات، بعد محاولة الشبكة استغلال الأراضي العراقية كمنطلق لعملياتها الاجرامية".

وشبكة "الفوكستروت" منظمة إجرامية دولية تنشط في الجريمة المنظمة، وتُتهم بالضلوع في تهريب المخدرات وغسل الأموال وجرائم عنف معقّدة، ولها امتدادات في عدة دول، وتخضع لملاحقات أمنية وقضائية دولية.