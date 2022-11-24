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المخابرات العراقية تعتقل 16 باكستانياً تسللوا الى شط العرب 

Category: أمـن

Date: 2022-11-24T06:43:05+0000
المخابرات العراقية تعتقل 16 باكستانياً تسللوا الى شط العرب 

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن قوة من المخابرات العراقية اعتقلت 16 متسللاً باكستانياً في شط العرب ضمن محافظة البصرة جنوبي البلاد. 

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن جهاز المخابرات العراقي تتبع مجموعة من المتسللين الاجانب من الجنسية الباكستانية حاولت دخول العراق عن طريق منفذ قضاء الفاو المحاذي الى الشريط الحدودي العراقي الايراني، مبينا أن مفاز الجهاز تمكنت من اعتقال المجموعة المتكونة من 16 شخصاً تم تهريبهم بواسطة شخص عراقي يكنى ( ابو رقية) من سكنة محافظة البصرة بالتنسيق مع شخص باكستاني يكنى (ابو سجاد) يعمل باحد فنادق بغداد.

وأوضح أن قوة من جهاز المخابرات في البصرة، نفذت عملية مشتركة مع قيادة الشرطة تمكنت خلالها من اعتقال هؤلاء الاشخاص الذين تسللوا الى العراق عبر مياه شط العرب، مشيرا إلى أن القوة اقتادت المعتقلين الى احد مراكز الاحتجاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة، دون مزيد من التفاصيل.

 

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