المخابرات العراقية تطيح بمهرب عملة أجنبية بحوزته أكثر من مليون دولار

شفق نيوز/ أعلن جهاز المخابرات العراقي، يوم الإثنين، القبض على مهرب عملة أجنبية بحوزته أكثر من مليون دولار.

وذكر بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، "استناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المتعلقة بملاحقة مرتكبي جرائم تهريب العملة الأجنبية والمتلاعبين بسعر الصرف، تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على أحد المتورطين بهذه الجرائم وبحوزته مبلغ (1.410.000$) مليون واربعمائة وعشرة الاف دولار، و(300.000€) ثلاثمائة الف يورو معدة للتهريب".

وأكد الجهاز، "مضيه بملاحقة المضاربين ومهربي العملة".

من جانبها أفادت وكالة الاستخبارات، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، بأن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من نصب كمين محكم لمتهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة (الحشيشة ) في بغداد.

وأوضحت أن مفارزها تمكنت أيضا، من القبض على متهم آخر في كربلاء باللجرم المشهود، موضحة أنه كان يحاول بيع طفل يبلغ من العمر شهرين بمبلغ قدره ثلاثون ألف دولار أمريكي.

وبينت أن عمليات الاختراق والكمائن نفذت من قبل مفارز خاصة تستهدف عصابات الجريمة المنظمة، وقد حققت نتائج في مكافحة هذه الجرائم والحد منها، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اصوليا.