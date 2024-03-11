المخابرات العراقية تطيح بمهرب آثار بعد استدراجه من دولة مجاورة

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الإثنين، الإطاحة بأحد مهربي الآثار بعد استدراجه من دولة مجاورة.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي وبناءً على متابعة استخبارية دقيقة وبالاشتراك مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على أحد عناصر الجريمة المنظمة بعد استدراجه من احدى دول الجوار".

وأشار البيان إلى "ضبط المتهم متلبساً بالجرم المشهود في العاصمة بغداد وبحوزته 110 مسكوكة أثرية".