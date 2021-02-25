بعملية "خاطفة" في أربيل.. الإطاحة بمسؤول قناصي داعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الخميس، بإلقاء القبض على مسؤول قناصي داعش في "قاطع الجنوب" بعملية أمنية "خاطفة" في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز المخابرات العراقي، وبالتنسيق مع اسايش إقليم كوردستان، ألقى القبض على الارهابي (بشار العدواني) مسؤول مفارز القناصين في قاطع الجنوب".

وأضاف، أن "جهاز المخابرات تابع العدواني وتعقب تحركاته بين الفلوجة وهيت ونينوى لثلاثة أشهر قبل ان يتم اعتقاله بعملية خاطفة في اربيل".

ووفق المصدر فإن "العدواني يعد من أخطر المطلوبين للمخابرات العراقية على خلفية قيادته لمجاميع اجنبية خلال الغزوات الارهابية ضد القوات الامنية العراقية في شمال بابل وعامرية الفلوجة والخالدية".