المخابرات العراقية تطيح بـ"مروج داعش".. ينشر دروساً لصنع العبوات

شفق نيوز/ أعلن جهاز المخابرات العراقي، يوم الاربعاء، اعتقال "مروج داعش" على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال تصنيع العبوات.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بفضل معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي من القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في عملية أمنية محكمة.

وأضاف، أن العملية تمت في منطقة الحر، التي تبعد 10 كم شمال محافظة كربلاء.

ويعمل الموقوف، وفق البيان، في شبكة تُعنى بالعلوم الحربية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان يقوم بنشر محاضرات ودروس متعلقة بصناعة العبوات الناسفة والأحزمة الناسفة وتنفيذ الهجمات الإرهابية.