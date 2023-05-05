المخابرات العراقية تطيح بـ"ابو طلحة" بعملية خارج البلاد

شفق نيوز/ اعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، يوم الجمعة، الاطاحة بالمطلوب مصطفى خالد محمد المكنّى (أبو طلحة) بعملية نوعية خارج الحدود العراقية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "وفقاً لمعلومات دقيقة وبعملية استخبارية نوعية خارج الحدود العراقية تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على الارهابي مصطفى خالد محمد المكنّى (أبو طلحة) أحد عناصر ديوان الجند والمنتمي لما يسمى كتيبة ابو ليث الانصاري بولاية نينوى، والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

وأوضحت ان "العملية تمت بناءً على معلومات دقيقة عن الهدف وتعقّب في أكثر من دولة وتنسيق مع أحد الأجهزة الاستخبارية الشقيقة حيث تم اقتياده الى العراق وتسليمه الى الجهات القضائية المختصة".