المخابرات العراقية تضبط بئراً نفطية وتعتقل مهربين اثنين في مزرعة شمال بغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الأمني، يوم الأحد، بأن المخابرات العراقية ضبط بئر نفطية وشبكة أنابيب في مزرعة شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن جهاز المخابرات الوطني تمكن من العثور على بئر نفطية وشبكة أنابيب لسحب النفط الأبيض داخل إحدى المزارع في منطقة الفحامة ببغداد".

وبينت الخلية، أن تلك الانابيب تستخدم لتهريب المشتقات النفطية، مشيرة الى القاء القبض على اثنين من المنتمين لشبكات تهريب النفط في المكان ذاته، اذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وأوضحت خلية الإعلام الامني، أن العملية جرت بناءً على معلومات استخبارية ومراقبة فنية دقيقة وبالتنسيق مع القطعات الماسكة للارض ومفارز النفط وبعد اجراء عمليات تحري وتفتيش في قاطع المسؤولية.