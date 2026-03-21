المخابرات العراقية تشيّع ضابطاً قُتل باستهداف مقرها وتكشف اسمه

شفق نيوز- بغداد

شيّع جهاز المخابرات الوطني العراقي، مساء اليوم السبت، جثمان أحد ضباطه الذي قُتل جراء استهداف مقر الجهاز في العاصمة بغداد، فيما كشف عن اسمه.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بحضور رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري وعدد من قيادات الجهاز وضباطه تم تشييع جثمان الشهيد (سرمد طيب نوري)".

وأشار إلى أن "الشهيد كان ضحية عمل إرهابي جبان نفذته جماعات خارجة عن القانون استهدف مقر الجهاز في بغداد صباح هذا اليوم السبت".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني بأن طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت بشكل "مباشر" مقر جهاز المخابرات العراقي في العاصمة بغداد، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وأكد المصدر لوكالة شفق نيوز مقتل ضابط برتبة "رائد" في الجهاز وإصابة منتسب آخر بجروح وصفها بأنها "لا تخلو من خطورة"، جراء الانفجار الذي أحدثته المسيّرة داخل باحة المقر.

ونفى المصدر الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود عناصر أو مستشارين أميركيين داخل المقر لحظة الاستهداف، مؤكداً أن تلك المعلومات "غير صحيحة البتة"، وأن المقر يُدار بالكامل من قبل كوادر وطنية عراقية.

وكان جهاز المخابرات الوطني قد أعلن، قبل ظهر اليوم، تعرض محيط مقره إلى استهداف "إرهابي" نفذته جهات خارجة عن القانون، ما أسفر عن مقتل أحد ضباطه، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بدأت ملاحقة الجناة لتقديمهم للعدالة.