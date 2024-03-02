المخابرات العراقية تحرر فتاة ايزيدية اختطفها داعش في العام 2014

شفق نيوز/ اعلن المخابرات العراقي يوم السبت، تحرير فتاة الايزيدية من اسر تنظيم داعش.

وذكر بيان للمخابرات العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجهاز تمكن من تحرير الفتاة الايزيدية "(كوفان عيدو خرتو) التي اختطفتها عصابات داعش الارهابية بعد سيطرتها على قضاء سنجار في العام 2014".

واضاف البيان؛ إلى أن العملية "تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة عن مكان تواجدها في الأراضي السورية ليتم الوصول اليها واعادتها الى العراق وتسليمها الى ذويها".