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المخابرات العراقية تحبط محاولة إدخال 100 كغم مخدرات من سوريا

Category: أمـن

Date: 2021-09-22T17:58:35+0000
المخابرات العراقية تحبط محاولة إدخال 100 كغم مخدرات من سوريا

شفق نيوز / أحبط جهاز المخابرات العراقي، يوم الأربعاء، محاولة إدخال نحو ١٠٠ كغم من الحبوب المخدرة إلى البلاد، على الحدود العراقية السورية ضمن محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز جهاز المخابرات الوطني، ومن خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية واخذ الموافقات القضائية، ألقى القبض على متهمين أثنين من تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في منطقة خازوكة بقضاء ربيعة بمحافظة نينوى على الحدود العراقية السورية".

وأضاف رسول، أن "عملية القبض على المتهمين تمت بعد استدراجهما ونصب كمين محكم لهما خلال مُحاولتهما ادخال هذه السموم من الأراضي السورية إلى العراق، وضبطت بحوزتهما نحو (٣٠٠) كيس من الحبوب المخدرة كل كيس بداخله (٢٠٠٠) حبة أي ما يعادل (١٠٠) كغم تقريباً".

وأشار إلى أن "العملية تمت بالتنسيق بين جهاز المخابرات الوطني والقطعات الماسكة المتمثلة باللواء ٧١ في الفرقة ١٥ على الحدود الفاصلة، كما تم ضبط العجلة التي كانا يستقلانها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإيداعهما التوقيف".

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