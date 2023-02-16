السلطات العراقية تفكك عصابة اختطفت وقتلت طفلتين وتحبط محاولة تهريب قرابة 150 ألف دولار

شفق نيوز/ أفادت السلطات الأمنية العراقية، يوم الخميس، بالقاء القبض على افراد عصابة اختطفت وقتلت طفلتين في العاصمة بغداد فيما أحبطت محاولة تهريب قرابة 150 الف دولار أمريكي.

وقال جهاز الأمن الوطني في بيان، قوة من الجهاز في بغداد تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من (3) أشخاص قاموا بخطف وقتل طفلتين لم يتجاوز عمرهما السابعة بعد مساومة ذويهما على مبالغ مالية.

وأوضح البيان أن العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية، إذ جرى مداهمة منازل المتهمين في منطقة حي أور شرقِ العاصمة بغداد والعثور على جثتي الضحيتين، وسلاح ناري ضُبط بحوزة المتهمين الذين تم تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

في غضون ذلك ذكر جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان اليوم، بأن مفارزه المختصة بمتابعة الجرائم المالية في العراق ألقت القبض على أحد المتورطين بتهريب العملة الاجنبية.

وأشارت إلى أنه ضبطت بحوزة المتهم (140000) دولار أمريكي معدّة للتهريب.

هذا ولم يشر الجهاز إلى مكان وزمان احباط عملية التهريب هذه.

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية قد أفادت، أمس الأربعاء، بإلقاء القبض على 18 متهماً بحوزتهم قرابة 800 مليون دينار مليون دينار عراقي، ونحو 400 الف دولار اميركي لقيامهم بالتلاعب بسعر صرف الدولار في ثلاث محافظات، وهي (بغداد، والبصرة، والنجف).

يذكر أن البنك المركزي العراقي و بالتعاون مع السلطات أصدر تعليمات صارمة لمواجهة عمليات التلاعب بسعر الصرف، والحد من تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد بعد الارتفاع الذي طرأ على الدولار مقابل الدينار مما أدى إلى ارتفاع أسعار البضائع والسلع في الأسواق المحلية.