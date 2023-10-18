المخابرات العراقية تحبط إدخال أكثر من ثلاثة آلاف جهاز اتصال

شفق نيوز/ أعلنت المخابرات العراقية، يوم الأربعاء، احباط إدخال أكثر من ثلاثة آلاف جهاز اتصال مختلف الى البلاد، قادمة من دولة خليجية عبر منفذ جنوبي.

وقال جهاز المخابرات الوطني العراقي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عناصره أحبطت عملية إدخال أكثر من ثلاثة آلاف جهاز اتصالات مختلف، مبينا أن الاجهزة هذه توزعت بين موبايل ايفون ولابتوبات وأجهزة اتصالات سرية.

وبين أن تلك الأجهزة أخفيت بشكل سري داخل حاويات النقل والقادمة من إحدى الدول الخليجية، لغرض إدخالها بشكل غير رسمي في ميناء ام قصر.