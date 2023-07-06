المخابرات العراقية تحبط تهريب كمية كبيرة مخدرات من خارج الحدود

شفق نيوز/ تمكن جهاز المخابرات العراقي، يوم الخميس، من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود في ميسان.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وجهود حثيثة والرصد والمتابعة وعلى اثر نصب الكمائن المتعددة تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي في ميسان وبالتنسيق مع حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة الى الاراضي العراقية عبر المناطق الحدودية في محافظة ميسان".

وبين أن "الكمية تقدر بـ10 كغم كانت معبأة داخل أكياس"، مؤكداً أن "الجهود مازالت مستمرة لتعقب المهربين لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".