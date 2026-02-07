المخابرات العراقية تجمع رؤساء الاستخبارات العرب في بغداد

شفق نيوز- بغداد

تسلم جهاز المخابرات الوطني العراقي، يوم السبت، رئاسة المنتدى العربي الاستخباري بدورته السابعة، فيما دعت الدول المشاركة إلى ضرورة تسلم معتقلي تنظيم "داعش" في البلاد.

وأفادت مصادر أمنية في بغداد، لوكالة شفق نيوز، بأن قادة الأجهزة الاستخبارية للدول العربية عقدوا، اليوم، اجتماعهم ضمن فعاليات المنتدى العربي الاستخباري في العاصمة بغداد.

وذكرت المصادر أن جهاز المخابرات الوطني العراقي تسلّم رئاسة المنتدى العربي الاستخباري في دورته السابعة.

وأكد رؤساء الأجهزة الاستخبارية، خلال الاجتماع، أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، مشددين على دعم جهود العراق في مجال مكافحة الإرهاب.

كما دعا رؤساء الأجهزة الاستخبارية الدول ذات العلاقة إلى استلام رعاياها وتحمل مسؤولياتها ضمن ملف معتقلي تنظيم داعش الذين تم نقلهم إلى العراق.