"المحيبس" يتسبب بمشاجرة مسلحة تسفر عن ثلاث اصابات في الشرقاط

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، مساء الجمعة، أن خلافاً وقع بين فريقين يمارسان لعبة المحيبس حيث تسبب عنه نشوب عراك مسلح وإصابة ثلاثة اشخاص شمال المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "فريقين كانا يلعبان لعبة المحيبس الشعبية في قضاء الشرقاط شمال محافظ صلاح الدين، حيث كان الفريق الأول متقدماً وحاول الفريق الثاني الوصول الى المحبس عن طريق قائد الفريق وعند اخذ المحبس من يد أحد المشاركين في اللعبة نشب الخلاف وتطور من مواجهة بالأيدي الى استخدام المسدسات بين الطرفين".

وأضاف المصدر، أن "الاشتباكات بين الفريقين تسببت بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متوسطة في الرأس والوجه، مما استدعى تدخل الشرطة لحسم الخلاف واعتقال من قام بإطلاق النار".