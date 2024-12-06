"المحتوى الهابط" يطيح بـ"شاجور الالعاب" بتهمة ترويع المواطنين.

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الجمعة، بالقبض على أحد ناشطي تطبيق "التيك توك" في العراق بتهمة ترويع المواطنين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، ومن خلال الجهد الاستخباري ووفقا لاوامر قبض صادرة عن القضاء العراقي، فقد تم القبض على أحد الملقبين بشاجور الالعاب (خالد ورافد)".

واشار المصدر؛ إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد قيام هذين المتهمين بترويع المواطنين، فضلا عن القيام بأعمال خطر من خلال بث مباشر بهدف كسب اكبر عدد من المتابعين.