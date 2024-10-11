"المحتوى الهابط" يزج بـ"فاطمة بنت الديوانية" بالحبس لخمسة اشهر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن القضاء العراقي أصدر حكماً بالحبس لخمسة أشهر بحق إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القضاء العراقي أصدر حكماً بالحبس لخمسة أشهر على البلوغر المدعوة (فاطمة بنت الديوانية) بتهمة المحتوى الهابط".

وبين أن ذلك جاء "من خلال جهود لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية بمتابعة أصحاب المحتويات المسيئة في مواقع التواصل الاجتماعي".

ويوم أمس الأول الأربعاء، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "القضاء العراقي أصدر حكماً بالحبس أربعة أشهر على البلوغر المدعوة (آية الشمري) بتهمة المحتوى الهابط".

وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إصدار القضاء العراقي حكماً غيابياً بالحبس لمدة سنة بحق المدعو (مصطفى الحجي) بتهمة المحتوى الهابط.