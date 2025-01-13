المحتوى الهابط في العراق.. الداخلية تقبض على "رزان"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأنه تم القبض على المدعوة "رزان محمد" بتهمة نشر المحتوى الهابط.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أنه تم تنفيذ عملية القبض بناءً على أوامر قضائية صادرة عن القضاء العراقي، وذلك في إطار الجهود الأمنية والفنية المبذولة لمكافحة المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المصدر ، إلى أن عملية القبض نفذت بعد إجراءات قامت بها لجنة المحتوى الهابط بالوزارة، مشيرا إلى تداول المدعوة "رزان" مقاطع فيديو على مواقع التواصل تضمنت تجاوزات ولبس فاضح.