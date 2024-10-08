"المحتوى الهابط".. القضاء العراقي يصدر حكماً بالحبس على "مصطفى الحجي"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بصدور حكم قضائي غيابي بالحبس على أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي "مصطفى الحجي" بتهمة "المحتوى الهابط".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء العراقي أصدر حكماً غيابياً بالحبس لمدة سنة بحق المدعو (مصطفى الحجي) بتهمة المحتوى الهابط".

وبين أن الحكم جاء بناء على "جهود لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية بمتابعة أصحاب المحتويات غير اللائقة والتي تسيئ إلى سمعة المجتمع العراقي في داخل البلاد وخارجها".

وكان آخر ما نشره "مصطفى الحجي" مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تيك توك"، يسيء فيه إلى إحدى الشعائر الدينية.

يشار إلى أن "مصطفى الحجي" هاجر من العراق في العام 2014 عند اجتياح تنظيم داعش لعدد من المحافظات، ويستقر حالياً في أوروبا.