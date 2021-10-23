المحتجون على نتائج الانتخابات يتقدمون باتجاه المنطقة الخضراء (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن المحتجين على نتائج الانتخابات والذين يعتصمون وسط بغداد تقدموا مساء السبت باتجاه المنطقة الخضراء، شديدة التحصين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحتجين تقدموا باتجاه الجسر المعلق وهو أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية.

وأضاف أنهم وصلوا إلى حائط الصد الأول على الجسر المعلق المغلق بالصبات الكونكريتية.

وأشار المصدر إلى أنه "حسب المصادر من داخل مكان الاعتصام، فإنه لا توجد نية لاقتحام المنطقة الخضراء، وما حصل هو تقدم فقط".

وأردف المصدر بأن الفرقة الخاصة بدأت بالتحرك داخل المنطقة الخضراء كإجراء أمني احترازي تحسبا من وقوع أي طارئ.

والثلاثاء، بدأ المئات من أنصار فصائل وقوى سياسية شيعية اعتصاما وسط بغداد على مقربة من إحدى بوابات المنطقة الخضراء، معبرين عن رفضهم لنتائج الانتخابات والمطالبة بإعادة فرز الأصوات يدوياً.

وكانت قوى شيعية بينها فصائل متنفذة حذّرت سابقاً، من أن المضي بهذه النتائج "يهدد السلم الأهلي في البلاد"؛ ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد.

وأظهرت النتائج الأولية اكتساح "الكتلة الصدرية" لبقية القوى الشيعية بفوزه بـ73 مقعداً.