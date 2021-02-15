المحافظ: الصواريخ التي استهدفت أربيل لم تنطلق من نينوى

شفق نيوز/ قال محافظ نينوى نجم الجبوري إن الصواريخ التي استهدفت أربيل يوم الاثنين لم تنطلق من نينوى.

وأوضح الجبوري في حديث لوكالة شفق نيوز، "لم ينطلق اي صاروخ من حدود محافظة نينوى الادارية باتجاه كوردستان".

وأضاف أن "جميع القواطع آمنة بمختلف تشكيلاتها".

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، قد أفاد في منشور بأن "خمسة صواريخ كاتيوشا استهدف هذه الليلة مدينة أربيل وبعض المرافق الدبلوماسية والمناطق السكنية".

وأضاف أن الصواريخ لم توقع قتلى، فيما أفادت داخلية كوردستان بسقوط عدد من الجرحى.

وقبل ذلك، اعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، أن القصف استهدف مطار أربيل الدولي.

وعلى إثر ذلك اغلقت السلطات الأمنية في الإقليم المطار وسط إجراءات أمنية مشددة.