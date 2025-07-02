المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد مواصلة تعزيز الدفاعات الجوية العراقية ويحذر من "الطائفية"

شفق نيوز – بغداد

شدد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة مواصلة بناء القدرات العسكرية وتعزيز منظومة الدفاع الجوي، فيما حذر من إثارة النعرات الطائفية أو خطاب الكراهية والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وشهد الاجتماع إجراء مراجعة شاملة لمجريات "العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتداعياته"، حيث قدمت الجهات الأمنية والعسكرية تحليلاً دقيقاً للمجريات، وأوراق عمل تنطوي على مقترحات تتضمن مواصلة استكمال بناء القوات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية، عبر منظومة دفاع جوي متطورة وحديثة، وأيضاً مواصلة العمل في ميادين الجهد الاستخباري والأمن السيبراني.

كما جرى استعراض الجهود الدبلوماسية التي بذلها العراق أيام العدوان لحين الاتفاق على وقف إطلاق النار، وكذلك تقديم إيجاز عن آليات مواجهة الأزمات قدمها المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث، بالتعاون مع وزارتي الصحة والتجارة وقيادة عمليات بغداد.

وبحث الاجتماع الأوضاع في المنطقة، والتعامل مع جميع النتائج المتوقعة، ووضع المعالجات الفورية لمحاولات استغلال أي ظرف، والوقوف بحزم أمام كل محاولة لإثارة النعرات الطائفية أو خطاب الكراهية والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

وشهد الاجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في يوم العاشر من شهر محرم الحرام.