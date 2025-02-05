المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي يوجه بدعم غرفة العمليات للطوارئ الإشعاعية

شفق نيوز/ وجّه المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، مساء اليوم الأربعاء، بدعم غرفة العمليات للطوارئ الإشعاعية والنووية، والتنسيق مع القيادة الإستراتيجية الباكستانية في مجال التصنيع الحربي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وجملة من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وشهد الاجتماع الإيعاز إلى وزارة الداخلية بدعم غرفة العمليات للطوارئ الإشعاعية والنووية من خلال المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في الوزارة.

وفي محور آخر، ناقش المجلس زيارة وفد من هيئة التصنيع الحربي إلى جمهورية باكستان الإسلاميّة والاطلاع على منتجات الصناعة الدفاعية التابعة للقيادة الإستراتيجية الباكستانية.

ووجّه المجلس بأهمية التنسيق في مجال الصناعات الفنية والدفاعية والإلكترونية، وقيام الهيئة بتقديم قائمة إلى الوزارات تشمل إمكانيات هيئة التصنيع الحربي في تصنيع الأجهزة والمعدات الإلكترونية لغرض الاستفادة منها.

كما أكد المجلس التنسيق بين هيئة التصنيع الحربي ووزارة الدفاع لغرض تسليم جميع مواقع المخلفات الحربية إلى الهيئة.