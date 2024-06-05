المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي يوجه باعتماد إستراتيجية "شاملة" لمكافحة المخدرات

شفق نيوز/ وجّه المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، مساء اليوم الأربعاء، باعتماد إستراتيجية وطنية شاملة تتضمن محاور مدروسة لمكافحة المخدرات.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى فيه بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في القضايا المطروحة على جدول الأعمال، فضلاً عن التداول في متطلبات العمل الأمني والاستخباري لمختلف القطعات الأمنية والعسكرية.

وشهد الاجتماع مناقشة "المشروع الوطني للإرشاد الوقائي من خطر المخدرات وحماية الشباب منها"، والمقدم من قبل وزارتيّ التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومستشارية الأمن القومي. ووجّه المجلس باعتماد إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات، "تتضمن محاور مدروسة من شأنها حماية شبابنا من هذه الآفة الخطيرة، وصون المجتمع من مخاطرها".

كما ناقش الاجتماع ملف "أمن وحماية المناطق الأثرية والتراثية في العراق، وإدراج الممتلكات الثقافية في القائمة الدولية"، والمقدم من قبل مستشارية الأمن القومي والهيئة العامة للاثار والتراث بوزارة الثقافة.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بدراسة الملف من قبل هيئة المستشارين والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الآثار والتراث، والعمل على إعداد حزمة من الإجراءات، تهدف إلى حماية المناطق والمواقع الأثرية والتراثية والحفاظ عليها من العبث والسرقة.