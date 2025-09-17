المثنى والبصرة .. العثور على جثتين والسجن بحق مدانين مارسا السحر لابتزاز النساء

شفق نيوز/ البصرة/ المثنى

أفادت مصادر أمنية وقضائية، يوم الأربعاء، بالعثور على جثتين أحدهما مقتول بطريقة الإعدام رميا بالرصاص، فضلا عن صدور حكم بالسجن خمس سنوات بحق مدانين مارسا السحر لابتزاز النساء في المثنى والبصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الامنية عثرت على جثتين اثنين خلال الساعات الماضية، حيث عثر على الأولى وهي متفسخة في نهر العطشان ضمن منطقة المملحة بمدينة السماوة مركز محافظة المثنى"، مبينا أنه "تم نقلها للطب العدلي لمعرفة سبب وفاتها".

وأضاف أن "السلطات الامنية عثرت ايضا على جثة أخرى مجهولة الهوية مقتولة بطريقة الإعدام بطلقة في الرأس داخل أحد المجمعات السكنية وسط مدينة السماوة"، مشيرا إلى أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

من جهة أخرى، ذكر مجلس القضاء العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات البصرة أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد بحق مدانين قاما باستدراج عدد من النساء إلى داره باستعمال طرق احتيالية والسحر لغرض الابتزاز والحصول على مبالغ مالية".

وأضاف البيان، أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة 5/ اولاً من قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم 8 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة